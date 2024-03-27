Шапку Мономаха нашли во время сортировки мусора на КПО в Подмосковье

Шапка Мономаха была обнаружена на КПО «Восток» в Подмосковье во время сортировки мусора. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Находка явно является элементом карнавального костюма. В интернете такие шапки нередко преподносятся как изделия ручной работы, хотя их можно приобрести оптом. Аксессуары пользуются спросом, но зачастую оказываются в мусорном контейнере.

Обнаруженная шапка стала частью экспозиции музея «Культурный слой» Группы ЭкоЛайн. Ознакомиться с находками, представленными в музее, можно очно или онлайн — на его сайте.