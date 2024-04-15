Шесть с половиной тысяч опасных ям устранили во дворах Подмосковья

Почти шесть с половиной тысяч аварийно-опасных ям было ликвидировано во дворах подмосковных муниципалитетов. Об этом рассказали в Главном управлении содержании территорий Московской области.

В ведомстве отметили, что всего в регионе оцифровано одиннадцать с половиной тысяч таких ям. Устранили 6 398 ям глубиной более пяти сантиметров и площадью до пяти квадратных метров.

Работы активно ведутся в 29 муниципалитетах. Завершить их планируется до первого мая. После этого во дворах начнется плановый ямочный ремонт.

На 99% завершены работы в Наро-Фоминске, на 97% выполнили план в Лыткарино.