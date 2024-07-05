Шесть с половиной тысяч задач по ремонту дверей в подъездах выполнили в Подмосковье

Более шести с половиной тысяч задач по ремонту дверей в подъездах было выполнено в регионе с января текущего года. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Такие работы проводят управляющие компании по заявкам жильцов. Обычно задачи связаны с ремонтом пружин и дверных доводчиков.

Исправность дверей важна не только для того, чтобы предотвратить проникновение в подъезд посторонних лиц, но и для обеспечения закрытия теплого контура и соблюдения температурно-влажностного режима.

Если дверь в подъезде неисправна, нужно сообщить об этом в управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.