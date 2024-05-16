Штрафы на 385 тысяч рублей выписали в Подмосковье за нарушение правил парковки в апреле

В Подмосковье по итогам апреля были выписаны штрафы на 385 тысяч рублей за нарушение правил парковки. Об этом говорится в сообщении Главного управления содержания территорий Московской области.

Так, по итогам прошлого месяца за парковку автомобилей возле контейнерных площадок были оштрафованы 77 водителей.

Больше всего нарушителей выявили в Ленинском городском округе — там было выписано 27 штрафов на 110 тысяч рублей. Чаще всего автомобили неправильно парковали на дворовых территориях ЖК «Зеленые аллеи», «Восточное Бутово», «Южная Битца», «Ново-Молоково».

О парковке на газонах и возле контейнерных площадок жители могут сообщить через раздел «Народный инспектор» на «Доброделе». Размер штрафов составляет от трех тысяч до тридцати тысяч рублей.