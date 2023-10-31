Швейная машинка «Зингер» стала частью экспозиции музея на КПО «Восток»

Экспозиция музея на подмосковном КПО «Восток» пополнилась новым предметом — старинной швейной машинкой марки «Зингер». Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ региона.

У машинки сохранился только корпус. Механизмы были утрачены, основание изъедено ржавчиной, лак на корпусе осыпался. Однако, известный логотип все еще хорошо различим.

Уникальность машинок «Зингер» заключается в том, что у каждой из них имеется индивидуальный серийный номер. По нему можно определить год выпуска устройства и страну-производителя. В России эти машинки начали выпускать в 1902 году. Страна обозначалась буквами «А» и «Т», что означало «Г. Подольск, Россия». На найденной машинке эти данные, к сожалению, не сохранились.

На КПО группы «ЭкоЛайн» в Подмосковье — «Восток» и «Нева» — отбирают более сорока компонентов вторичного сырья. На переработку направляют 75% потока отходов.