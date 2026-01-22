Сила удара до 700 кг: жителей Городского округа Пушкинский предупредили об опасности сосулек и наледи

Коммунальные службы Городского округа Пушкинский продолжают масштабную работу по уборке снега и наледи. Во вторник 20 января только силами МКУ «Тарасовское» на линию было выведено 25 единиц спецтехники.

Работы ведутся по установленному алгоритму: в первую очередь расчищаются опасные участки дорог, затем магистрали с интенсивным движением и маршруты общественного транспорта. Параллельно обрабатываются противогололедными материалами автомобильные трассы, а также убираются дворовые территории с последующим вывозом снега. Особое внимание уделяется пешеходным зонам — тротуарам, подходам к домам, лестницам.

Отдельная задача — борьба с сосульками. Управляющие компании активно чистят крыши, так как размеры ледяных образований могут достигать нескольких метров. Специалисты предупреждают, что падение сосульки длиной более 1,5 м создает ударную силу до 700 кг.

Жителям рекомендуют не приближаться к любым домам с нависающими снежными массами и наледью. Глава округа Максим Красноцветов на совещании призвал председателей ТСЖ своевременно организовывать уборку придомовых территорий и оперативно сообщать о любых возникающих проблемах.