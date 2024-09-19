Система оценки управляющих компаний появится в Подмосковье

Система оценки и рейтинг управляющих компаний появится в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов, эффективность работы УК напрямую зависит от руководителя организации, слаженной работы команды и диалога с жителями.

«Только слаженная работа и квалифицированные кадры разных уровней профильной подготовки могут обеспечить качественный результат», — заявил он.

Эффективность работы УК планируется оценивать по таким показателям, как удовлетворенность жителей, внедрение новых технологий и сервисов, уменьшение задолженностей перед РСО, укомплектованность штата.