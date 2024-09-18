Системы газоснабжения заменили в девяти муниципалитетах Подмосковья в 2024 году

В текущем году системы газоснабжения успешно заменили в девяти подмосковных округах, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Сейчас работы продолжаются в сорока одном муниципалитете.

По словам главы министерства Антона Велиховского, до конца следующего года в регионе планируется оснастить устройствами автоматического контроля загазованности свыше восьмидесяти тысяч квартир.

«Модернизация систем газоснабжения в Подмосковье — это не только повышение качества инфраструктуры, но и обеспечение безопасности каждой семьи», - подчеркнул министр.

О включении жилого дома в программу капремонта можно узнать на официальном портале Фонда капремонта региона.