Системы освещения обновят в городском округе Кашира

Так, до конца 2023 года на улицах округа будут проделаны работы по обновлению сетей уличного освещения. Для этого планируют выделить более 24 миллионов рублей.

Освещение модернизируют более чем на 25 улицах разных населенных пунктов подмосковного городского округа Кашира, в том числе и в микрорайоне Ожерелье, в деревнях Аладьино, Барбаново, Большое Кропотово, Ледово и Острога, а также в поселках Большое Руново, Зендиково, Новоселки и многих других.

Работы по модернизации систем освещения в темное время суток подразумевает что, специалисты установят новые опоры, проложат линии электропередачи и проведут монтаж новых современных светильников.