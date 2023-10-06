Системы уличного освещения обновляют в Котельниках

В рамках проекта планируется ликвидировать места с недостаточным освещением и повысить эффективность освещения в темное время суток.

В Котельниках эта программа реализуется за счет местного бюджета. Работы провели на 2-м Покровском проезде. Ход модернизации освещения проверили представители муниципальной администрации.

Подрядчик уже заменил свыше восьми десятков опор уличного освещения и более сотни светодиодных светильников. Общая протяженность новых линий составит две с половиной тысяч метров. Новая система освещения не только сделает улицы более безопасными, но и позволит сэкономить электроэнергию.

Программа «Светлый город» реализуется в Московской области с 2017 года и призвана улучшать условия в местах, где люди проводят свой досуг.