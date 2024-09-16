Системы водоснабжения модернизируют в 762 домах Подмосковья

В этом году системы холодного и горячего водоснабжения модернизируют в 762 многоквартирных домах Подмосковья, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Работы проведут в рамках программы капремонта.

Регламентный срок службы стальных водопроводов для ГВС составляет 25 лет, а для ХВС — 30 лет. Указанные сроки могут быть сокращены, если качество воды низкое.

В рамках модернизации систем специалисты проводят широкий спектр работ, в том числе устанавливают крепления трубопровода и запорную арматуру, прокладывают и промывают трубы, проводят гидравлические испытания трубопроводов.

Для проведения ремонтных работ важно обеспечить доступ рабочих в квартиру. Если собственник не пустит специалиста, то на него будет составлен соответствующий акт. В случае аварии на этом участке ответственность за ущерб ляжет на этого собственника.