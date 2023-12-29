Службы топливно-энергетического комплекса Подмосковья готовы к работе в усиленном режиме в праздники

Заседание штаба по вопросам готовности служб топливно-энергетического комплекса региона к прохождению новогодних праздников прошло в Министерстве энергетики Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Энергетики предприняли все необходимые меры по устойчивой работе объектов коммунальной инфраструктуры. Приведены в режим повышенной готовности силы и средства аварийно-восстановительных подразделений, обеспечена полная готовность к оперативному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в целях надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса региона также были проведены внеплановые проверки электросетей. Работники дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование, усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Глава ведомства Александр Самарин подчеркнул, что для властей региона крайне важно обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья, для чего в праздничные дни службы будут работать в усиленном режиме.