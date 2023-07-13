«Сменить ванну и умывальник»: названы самые необычные заявки по ЖКХ от жителей Подмосковья

Госжилинспекция Подмосковья назвала самые редкие категории заявок, которые поступили от жителей региона в ЕДС с начала этого года. Речь идет об услугах, по которым было направлено менее пяти обращений, уточнила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Уникальные заявки поступили в двадцать одной категории. Наибольшее количество прислали жители Раменского. Они просили в том числе отремонтировать канализационный колодец, разъяснить порядок реализации программы ремонта подъездов и модернизировать участок сети водоотведения.

Жители трех округов — Ленинского, Павловского Посада и Подольска — прислали по два обращения, которые в этом году еще не поступали. Они просили заменить ванну, проверить актуальность информации в ГИС ЖКХ и корректность начисления платы за общедомовые нужды.

Эксклюзивные заявки прислали также жители еще одиннадцати городских округов. Так, в Люберцах просили сменить умывальник со смесителем, в Наро-Фоминске — заменить мойку на кронштейнах, в Лобне — установить устройство защитного отключения, в Химках — сообщить, установлена ли видеокамера по определенному адресу. Жители Каширы пожаловались, что управляющая компания провела переустройство чердака. Люди просили ГЖИ разобраться с этим и обязать УК привести чердак в исходное состояние.

Всего с начала этого года жители региона оставляли заявки более чем в 250 категориях. Примерно четверть из них приходится на топ-5 — уборка мусора в подъездах, ремонт лифтов, восстановление освещение и нормализация отопления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области идет большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону.