Снегоплавительные станции утилизируют в Красногорске около 2 тыс. кубометров снега в сутки

В поселке городского типа Нахабино, входящем в городской округ Красногорск, работает снегоплавильный комплекс, который ежесуточно перерабатывает около двух тысяч кубометров снега. Объект принимает до сотни машин в день, помогая разгрузить улицы и дворы от последствий обильных осадков.

Польза таких удобных комплексов заключается в решении логистической и экологической проблемы утилизации снежных масс. Вместо длительного и затратного вывоза снега на полигоны, что требует значительных транспортных ресурсов и выделения обширных территорий, происходит его оперативная переработка на месте. Это ускоряет процесс расчистки города и предотвращает образование сугробов.

Как рассказал мастер комплекса МБУ «Красногорская городская служба» Николай Черин, на объекте непрерывно работают две снегоплавильные станции. Технологический процесс организован поточным методом: машины выгружают снег в приемный бункер, где под воздействием температуры он тает. Полученная вода проходит обязательную фильтрацию, в ходе которой задерживается основной мусор — песок, осколки льда и бытовые отходы, — и только после этого направляется в ливневую канализацию.

Для обслуживания технологической линии задействована бригада из шести человек и оператор погрузчика. Подобная организация труда позволяет обеспечивать круглосуточную работу в период сильных снегопадов. Эксплуатация снегоплавильных пунктов является частью современного подхода к коммунальному хозяйству в крупных муниципалитетах, позволяя значительно повысить эффективность зимней уборки и поддерживать чистоту улиц даже в условиях аномальных осадков.