Соглашение о модернизации уличного освещения в Химках подписали на Российской неделе ГЧП

Представители администрации городского округа Химки подписали все необходимые соглашения с ДОМ.РФ, чтобы приступить к обновлению уличного освещения. Также заключены договоренности и с подрядчиком.

Акт подписания документа прошел на Российской неделе ГЧП. По проекту установят около 18 тысяч светильников, займутся 12 тысячами опор, обустроят более двух сотен пунктов питания и создадут ситуационный центр. Все это обойдется в более чем 500 миллионов рублей. Обновлением системы освещения займется опытная группа компаний «Светогор», на счету которой не один десяток успешных проектов в разных регионах России.

Отдельно глава Химок Дмитрий Волошин подчеркнул, что ситуационный центр, который планируется создать, позволит контролировать и оперативно корректировать неисправности освещения.

«Это поможет нам в работе и улучшит качество жизни десятков тысяч химчан», – считает глава подмосковного муниципалитета.

Все работы в рамках проекта планируют завершить весной 2024 года. Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Оксана Харченко рассказала, что можно рассчитывать в дальнейшем этот проект можно будет расширить и масштабировать.