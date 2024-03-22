Сотню вандальных надписей и изображений ликвидировали в Подмосковье с начала марта

Около ста десяти вандальных надписей и изображений ликвидировали в Подмосковье с начала месяца. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Больше всего несанкционированных граффити было выявлено в Лыткарино. Пятьдесят три надписи были зафиксированы инспекторами ГУСТ, а также камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

За незаконные граффити грозит ответственность: сумма штрафа может достигать сорока тысяч рублей. Чтобы разместить изображение на законных основаниях, нужно согласовать тему и место с органами местного самоуправления.