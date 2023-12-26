Сотрудники горячей линии ГУСТ Подмосковья провели более 11 тысяч консультаций с января

Сотрудники горячей линии ГУСТ Подмосковья провели более 11 тысяч консультаций с начала этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За этот год более 11 тысяч звонков было принято специалистами, каждый из которых старался помочь и решить вопросы жителей», - сообщила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, чаще всего жителей волновали вопросы уборки территорий, содержания контейнерных площадок, работы уличного освещения.

Аипова также отметила важность обратной связи, так как это помогает определить наиболее актуальные для жителей вопросы и оперативно решить эти проблемы.