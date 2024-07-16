Социальные объекты Подмосковья проверяют на готовность к зиме

Социальные объекты Подмосковья проверяют на предмет готовности к отопительному периоду. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, проверки провели в Островском и Ступинском психоневрологических интернатах.

Особое внимание уделили состоянию котельных и теплотрасс, наличию и подготовленности персонала, проведению гидроиспытаний теплосетей, готовности к переходу на аварийные источники теплоснабжения.