Современную станцию водоподготовки устанавливают в деревне Нушполы в Талдоме

Современную станцию водоподготовки устанавливают на водозаборном узле в деревне Нушполы в Талдоме. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

ВЗУ был построен в 1962 году. Он снабжает водой всю деревню, где проживают две сотни человек.

Установка новой станции позволит проводить очистку до 240 кубометров воды в сутки. На объекте будет использоваться современное отечественное оборудование. Процесс будет полностью автоматизирован.

На ВЗУ также установлены резервуары для исходной воды объемом 55 кубометров каждый и насосная станция производительностью до 20 кубометров в час.