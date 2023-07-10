Специалисты аварийной службы Подмосковья держат на контроле состояние торфяников

Отмечается, что сотрудники непрерывно ведут мониторинг состояния семидесяти шести комплексов гидросооружений системы обводнения. По состоянию на сегодняшний день все они находятся вне зоны риска возгорания.

На двадцати одном комплексе уровень грунтовых вод находится в пределах двух – пяти сантиметров от нормы. На ряде сооружения контроль усилен и вода дополнительно перекачивается в обводняющие каналы.