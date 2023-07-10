Специалисты аварийной службы Подмосковья держат на контроле состояние торфяников
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья держат на контроле состояние торфяников, передает пресс-служба Министерства ЖКХ региона.
Отмечается, что сотрудники непрерывно ведут мониторинг состояния семидесяти шести комплексов гидросооружений системы обводнения. По состоянию на сегодняшний день все они находятся вне зоны риска возгорания.
На двадцати одном комплексе уровень грунтовых вод находится в пределах двух – пяти сантиметров от нормы. На ряде сооружения контроль усилен и вода дополнительно перекачивается в обводняющие каналы.