Специалисты ГУСТ рассказали об уборке территорий в регионе в период снежного циклона «Ваня»

Специалисты Главного управления содержания территорий Подмосковья рассказали о том, как будет организована работа коммунальных служб в связи с надвигающимся снежным циклоном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На Московскую область надвигается сильный снегопад, ожидается, что высота сугробов достигнет до 50 сантиметров.

«Так, в пятницу дворники выходят на работу в 6 утра и каждые 4 часа, в пределах рабочего времени, будут очищать входные группы, пешеходные дорожки вдоль домов. Остальные тротуары во дворе — не на всю ширину. Техника в пятницу будет работать на приоритетных маршрутах, убирая свежевыпавший снег к бортовой части, формируя вал», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

В субботу работа будет продолжена. Задача перед коммунальщиками стоит следующая: входные группы, тротуары и пешеходные дорожки вдоль домов должны быть полностью очищены в течение дня. Коммунальная техника будет работать по алгоритму пятницы. В субботу также будут задействованы роторы, жителей просят отнестись с пониманием к шумным работам.

«К вечеру воскресенья рассчитываем произвести тотальную зачистку примерно 15% территорий — осадки ожидаем колоссального объема, поэтому работа будет продолжаться несколько дней. В понедельник ночью начинаем вывозить снег, продолжится работа техники и дворников», — отметила Аипова.

В ведомстве подчеркнули, что все коммунальные предприятия будут работать в усиленном режиме с привлечением дополнительных подрядчиков и аварийных служб, ресурсоснабжающих организаций.