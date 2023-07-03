Специалисты из Подмосковья контролируют ремонтные работы в одном из МКД в Мариуполе

Специалисты областного Управления технического надзора капитального ремонта и ФАУ «РосКапСтрой» контролируют ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме под номером 140 на проспекте Ильича в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в настоящее время завершаются работы по восстановлению стен МКД, по монтажу систем электроснабжения и центрального отопления, замене поврежденных окон и декоративной отделке стен в подъездах. Полностью закончены кровельные работы.

Восстановление разрушенных в результате обстрелов со стороны ВСУ домов Мариуполя началось в мае прошлого года. За это время эксперты ГБУ МО «УТНКР» обследовали свыше 1,5 тысячи МКД и десятки инфраструктурных объектов.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, областное Управление технического надзора капитального ремонта решает основные задачи в рамках реализации важнейших программ региона, в том числе принимает участие в комиссионных приемках, а также осуществляет строительный контроль на объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что специалисты «Мособлгаза» построили в Донецкой Народной Республике семь котельных.