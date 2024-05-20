Специалисты Мосавтодора восстановили 60 метров разрушенного покрытия в Высоковске

Специалисты Мосавтодора отреагировали на сообщение в СМИ о том, что в Высоковске на дороге образовалась большая яма, в которую влетела на автомобиле, находившая в нетрезвом состоянии женщина. Рабочие восстановили 60 метров разрушенного покрытия.

Работы проводились на участке дороги между домами 10 и 15/5 на ул. Владыкина. Специалисты Мосавтодора приступили к ремонтным работам сразу после устранения утечки в системе водоснабжения. На время работ проезд автомобильного транспорта был ограничен.

В телеграм-каналах сообщалось, что женщина также уронила в яму телефон.

«Нырять за телефоном не нужно! Мы все починили!» — сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусные маршруты после завершения ремонтных работ следуют по привычной схеме через улицу Владыкина.