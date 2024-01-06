Специалисты продолжают восстанавливать теплоснабжения микрорайона Климовск в Подольске

Напоминаем, что утечки на тепловой сети привели к остановке котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, в результате было отключено теплоснабжение 179 домов, нескольких центральных тепловых пунктов, не отапливаются семь социальных объектов и предприятие.

Аварийно-восстановительные работы проводят бригады МУП «Подольская теплосеть». А специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» контролируют ход восстановительных мероприятий. Для обеспечения теплом лечебного учреждения доставлена мобильная блочно-модульная котельная МОС АВС.