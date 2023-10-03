Стал известен график подачи тепла в учреждения и многоквартирные дома городского округа Клин

По распоряжению главы подмосковного городского округа Клин Алены Сокольской подачу тепла в социальные учреждения начнут уже на этой неделе. Так в муниципалитете выполняют поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

С 3-го октября тепло подадут в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях социального назначения, где проживают граждане пожилого возраста. С 4-го октября отопление начнет появляться в детских садах. А уже с 5-го числа тепло пустят по инженерным сетям многоквартирных домов. Так будет вестись плановое включение отопления с соблюдением всех технических процедур, чтобы не допустить рисков.

Администрация городского округа Клин содействует и в подаче тепла в жилой фонд д.о. «Чайковский», который формально не находится в компетенциях округа. Стоит отметить, что собственник до сих пор не передал в распоряжение муниципалитета объекты теплоснабжения и землю. Однако благодаря договоренностям с Министерством ЖКХ Подмосковья у жителей этой территории будет тепло.