Стелу с подсветкой установят в Щелково

В этом году в городском округе Щелково появилось новое круговое движение на пересечении 1-го Советского переулка и улицы Комарова. А сегодня рабочие приступили к монтажу стелы внутри круга. Совсем скоро здесь возвысится арт-объект в 9,5 метров. На каждой из четырех сторон, ширина которых будет 1,5 метра станет красоваться надпись «Щелково». Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

В темное время суток стела будет подсвечиваться и станет определенным ориентиром для водителей. А кроме того – визитной карточкой городского округа.

«В центре кругового движения на одном из самых оживленных перекрестков города мы устанавливаем именную стелу. Это дань уважения нашему любимому городу и яркий арт-объект, который теперь будет радовать всех жителей округа в любое время суток», - отметил глава городского округа Андрей Булгаков.

Пока, в преддверие зимы, пространство вокруг стелы покроют цветной щепой. А с приходом тепла тут появится трава.