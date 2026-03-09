Стены плачут, жильцы терпят: в Альметьевске УК «Альянс» оштрафована за гнилой чердак

Жильцы дома № 31 на улице Чехова в Альметьевске оказались в заложниках у собственных стен. Черные пятна плесени покрывают углы, стены мокнут насквозь, обои свисают лохмотьями. Причина — многолетнее бездействие управляющей компании, которая не занималась крышей и вентиляцией. Госжилинспекция Татарстана, обследовавшая здание, зафиксировала критическое состояние: гнилой чердак, плохая вентиляция и свисающие сосульки создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Представитель УК «Альянс» пытался оправдать ситуацию, но его доводы не убедили проверяющих. Директор компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей. Теперь «Альянс» обязан не только устранить все нарушения и привести дом в порядок, но и компенсировать жильцам ущерб, причиненный их имуществу.

Что грозит управляющей компании за такое состояние дома?

По статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» должностным лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, юридическим — от 5 до 10 тысяч рублей. В данном случае директора оштрафовали на 25 тысяч, что говорит о более серьезных нарушениях (возможно, дело рассматривалось по другим статьям или были повторные нарушения).

Что делать жильцам, если их дом в таком состоянии?

1. Составить акт о заливе или повреждении имущества (с участием УК или независимых экспертов). 2. Направить претензию в УК с требованием возместить ущерб. 3. Если УК отказывает, обращаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и суд.