Стены в 2,3 тысячи подъездов покрасили в Подмосковье с начала года

С начала года управляющие компании в Подмосковье покрасили стены в 2,3 тысячи подъездов, сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«С января этого года управляющие компании Подмосковья покрасили 2378 подъездов», - говорится в сообщении ведомства.

К примеру, в Люберцах работы провели в двух корпусах дома №9 на улице Кирова, в доме №36 на улице С. П. Попова, в доме №30Б на улице 8 Марта, в доме №407 на Октябрьском проспекте.

В Подмосковье любые вопросы, связанные с темой ЖКХ, можно задать роботу Жене. Номер телефона — 122*4.