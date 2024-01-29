Строительный эксперт Васильев назвал наиболее безопасные противогололедные реагенты

Ежегодно зимой коммунальщики щедро посыпают тротуары и ступени разными средствами от гололеда. Строительный эксперт Федор Васильев рассказал, чем нужно обработать крыльцо подъезда или частного дома, чтобы этого избежать порчи обуви и частей дома. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, абразивы вроде гранитной или мраморной крошки могут оставить царапины на крыльце из дерева или хрупкой плитки, а хлориды — разъесть лакокрасочное покрытие.

Эксперт добавил, что самым востребованным среди абразивов является песок, однако его не стоит использовать, поскольку весной он может забить дренажную систему.

По его мнению, самым лучшим вариантом будет бишофит, поскольку он несильно вреден для окружающей среды. Кроме того, безопасна и поваренная соль, но при морозах ее эффективность уменьшается.