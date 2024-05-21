Строительство нового водопровода завершается в Жуково г.о. Клин

Клинские деревни Шарино и Жуково обеспечат новыми водопроводами в рамках масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в Подмосковье. Работы идут в уверенном темпе, а в одном поселении близятся к завершению.

В Жуково почти завершен монтаж новых сетей водоснабжения общей протяженностью свыше двух тысяч метров. Об этом рассказала замглавы Клина по вопросам ЖКХ Александра Потлова, которая проверила ход работ совместно со строительным контролем ГБУ «УТНКР МО» и подрядной организацией. Они подтвердили, что готовность объекта достигла 95%. Уже скоро завершат обновление систем и введут водопровод в эксплуатацию.

Аналогичные работы продолжаются и в клинской деревне Шарино. Там также появится централизованное водоснабжение в текущем году, благодаря чему жители получат качественные и бесперебойные коммунальные услуги.

Шарино и Жуково попали в программу модернизации теплоснабжения в Клину. Помимо этого работы по строительству и обновлению котельных и водопроводов ведутся по всему Подмосковью. Программа была запущена губернатором Мособласти до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.