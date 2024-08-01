Строительство новой котельной продолжается в Верее

Новую котельную строят в Верее в Орехово-Зуево. Работы проводятся в связи с тем, что здание действующей котельной находится в аварийном состоянии, и реконструировать объект было нецелесообразно.

По словам замглавы городского округа Ильи Денисова, здание котельной уже возведено, однако требуется решить вопрос с подачей на объект воды надлежащего качества.

«В данный момент мы ждем включения в программу реконструкцию водозаборного узла. Планируется пробурить две новые скважины и установить систему очистки воды», - рассказал Денисов.

Он отметил, что на проведение этих работ потребуется около 130 миллионов рублей. Представители компании-подрядчика уже выезжали на место и провели необходимое обследование.

Денисов добавил, что предстоит выполнить еще довольно большой объем работ, поэтому в текущем году котельную вряд ли запустят в работу. Однако после завершения работ жители будут обеспечены качественным теплоснабжением, ГВС и чистой питьевой водой.