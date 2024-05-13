Строительство водозаборного узла в ЖК «Пятницкие Луга» завершится летом

Строительство водозаборного узла на территории жилого комплекса «Пятницкие Луга» в Солнечногорске завершится летом. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь ВЗУ составит 200 квадратных метров, а производительность — более трех тысяч кубометров в сутки. Объект будет обеспечивать водой жилые многоквартирные дома квартала.

Сейчас степень готовности узла составляет 90%. Завершается монтаж внутренних инженерных систем. На объекте трудятся 20 человек, задействовано две единицы техники.

ЖК расположен в деревне Юрлово недалеко от Митинского лесопарка и Захаринской поймы. Он состоит из 11-12-этажных домов. Помимо жилых домов здесь построят две школы на две с половиной тысячи мест и четыре детсада на 1,2 тысячи мест.