Стройка для голосов будущего: в Дубне реконструируют второй корпус легендарной Хоровой школы

В Дубне продолжают разрабатывать масштабный проект по спасению от тесноты одной из визитных карточек города — Детской хоровой школы мальчиков и юношей. Власти заключили двухлетний контракт на проектирование и капитальный ремонт второго корпуса, который почти два десятилетия простоял заброшенным.

Это не просто ремонт, а стратегическое решение, которое позволит знаменитому учебному заведению выйти на новый уровень. Уже на следующей неделе подрядчик приступит к первым демонтажным работам, не дожидаясь окончания проектной документации.

Новый корпус в два этажа получит вторую жизнь. После реконструкции здесь разместятся дополнительные учебные классы и еще один концертный зал, что критически важно для растущего коллектива. Сегодня в нем занимаются более 500 учеников в возрасте от 4 до 18 лет, что давно превысило возможности основного здания. Школа - это еще и восемь хоровых коллективов, и два оркестра русских народных инструментов. Капитальный ремонт будущего второго корпуса, расположенного поблизости, создаст дополнительное современное образовательное пространство.

Реконструкция будет капитальной и продуманной до мелочей. Фасад здания утеплят, заменят все окна и кровлю. Внутри проведут перепланировку, а главное — стены оборудуют специальными акустическими звукоизоляционными панелями. Это ключевой момент для учреждения, где качество звука является не просто требованием, а основой творческого процесса. Так заброшенная постройка превратится в современный музыкальный кластер с безупречной акустикой. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.

«При поддержке губернатора региона было принято решение о расширении здания Хоровой школы мальчиков и юношей. Наш город включили в государственную программу. Это позволит нашему знаменитому учебному заведению оставаться ведущим в Подмосковье», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Для школы, работающей с 1991 года и воспитавшей неоднократного победителя международных конкурсов — концертный хор мальчиков и юношей «Дубна», — это исторический шанс. Проект не только решит вопрос нехватки пространства, но и укрепит статус Дубны как одного из культурных центров региона, даст новый импульс для проведения четырех организуемых школой фестивалей и конкурсов.