Свет вернулся в Бородино: как и когда восстановили электричество 17 февраля

В деревне Бородино идут работы по восстановлению электроснабжения. К решению проблемы подключились специалисты ПАО «Россети МР» и АО «Мособлэнерго». На месте задействованы 9 единиц техники и 5 бригад (всего 14 человек).

Так, 17 февраля в 18:30 начали подключать мобильные генераторы — они обеспечили работу котельной, водозаборного узла, насосного оборудования и социальных учреждений.

Уже в 20:00 по временной схеме восстановили водоснабжение, а к 23:40 полностью возобновили подачу электричества, тепла и воды. В жилых домах электроснабжение запустили с ограничениями.

Сейчас специалисты ремонтируют распределительный пункт РП‑1678 — это нужно, чтобы перейти на постоянную схему электроснабжения. Из соображений безопасности временно ограничено использование лифтов: это связано с подключением мобильных дизель‑генераторов.