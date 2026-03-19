Светлее, просторнее и удобнее: в Наро-Фоминске преображают улицу Курзенкова
В Наро-Фоминске приступают к комплексному благоустройству еще одной городской территории. В ближайшее время стартуют работы на улице Курзенкова — от перекрестка с Володарского до улицы Полубоярова. Завершить преображение планируют до конца мая.
Как сообщил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин, проект затронет сразу несколько важных для горожан аспектов. Главная задача — сделать улицу не только красивее, но и функциональнее.
В первую очередь здесь расширят парковочные зоны. Дорожники увеличат количество мест для автомобилей, что должно решить проблему хаотичной парковки и разгрузить проезжую часть.
Также в порядок приведут тротуары — пешеходные маршруты станут комфортнее и безопаснее.
Отдельное внимание уделят освещению. Вдоль улицы установят новые энергоэффективные опоры со светодиодными светильниками. Современные фонари обеспечат равномерный яркий свет как на проезжей части, так и на тротуарах, что особенно важно в темное время суток.
«Работы начнутся в ближайшее время. Обновленная улица Курзенкова — это еще один шаг к тому, чтобы наш город становился современным и уютным для каждого», — отметил начальник Евгений Клюшкин.