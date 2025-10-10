Свыше 110 тыс. жителей Рязанской области получают компенсацию за ЖКУ

В Рязанской области успешно функционирует система социальной поддержки населения, направленная на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно данным регионального Министерства труда и соцзащиты, с января 2025 года данной мерой поддержки воспользовались 114 тыс. жителей региона, что свидетельствует о ее востребованности и масштабности. Об этом сообщает издание 7info.

Механизм предоставления компенсаций выстроен с учетом дифференцированного подхода к различным категориям граждан. Наибольший объем поддержки — 50% возмещения расходов — установлен для федеральных льготников, включая участников боевых действий, инвалидов, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а также для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для региональных льготных категорий, таких как ветераны труда Рязанской области и многодетные семьи, действует компенсация в размере 30%, тогда как добровольные пожарные могут рассчитывать на возмещение 20% от понесенных расходов на ЖКУ.

Доступность получения данной социальной гарантии обеспечивается за счет развития многоканальной системы подачи заявлений. Жители региона могут обратиться за назначением компенсации через традиционные каналы — отделы социальной защиты и многофункциональные центры, либо воспользоваться дистанционным форматом через портал «Госуслуги», что особенно актуально для маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов.

Итогом реализации данной социальной программы стало не только существенное снижение финансовой нагрузки на бюджеты тысяч семей Рязанской области, но и формирование эффективной системы адресной поддержки, гибко адаптирующейся к потребностям различных социальных групп региона.

