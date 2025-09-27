Жителям Подмосковья рассказали, как субсидией покрыть часть расходов на ЖКУ

Жители Подмосковья, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи, могут получить государственную субсидию. Об этом напомнило издание REGIONS.

Право на помощь имеют собственники и наниматели жилья при условии отсутствия задолженности по ЖКУ за последние три года. Для расчета субсидии используется формула: региональный стандарт стоимости услуг умножается на количество членов семьи, затем от этой суммы отнимается 22% от совокупного дохода домохозяйства.

Например, семья из четырех человек с доходом 80 тысяч рублей может рассчитывать на компенсацию около 2,4 тысячи рублей ежемесячно. Для малоимущих семей применяется повышающий коэффициент, увеличивающий размер выплаты.

Оформить субсидию можно через МФЦ, органы соцзащиты или портал госуслуг Московской области. Стандартный пакет документов включает паспорта, свидетельства о рождении детей, справки о доходах за последние шесть месяцев и документы, подтверждающие отсутствие задолженности. Важно подать заявление с 1 до 15 числа месяца — в этом случае субсидия будет назначена с текущего месяца.

Отмечается, что выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления. При переезде внутри области субсидию необходимо переоформить. Дополнительные льготы предусмотрены для пенсионеров и многодетных семей — они могут получить компенсацию расходов на вывоз твердых отходов от 30% до 100%.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на развитие гражданского общества выделят почти 100 млн рублей.