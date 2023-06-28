Свыше 1,2 млрд рублей выделят Рязанской области на компенсацию оплаты ЖКУ для льготников

Рязанская область получит почти 1,3 млрд рублей на меры соцподдержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что данное решение было принято в ходе заседания кабмина.

Отмечается, что в Рязанской области выделенные финансы из бюджета РФ на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей РФ. Это касается инвалидов, ветеранов боевых действий и перенесших радиационные катастрофы.

Добавляется, что льготники получат компенсацию на половину стоимости ЖКУ.