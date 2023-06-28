Свыше 1,2 млрд рублей выделят Рязанской области на компенсацию оплаты ЖКУ для льготников
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Рязанская область получит почти 1,3 млрд рублей на меры соцподдержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что данное решение было принято в ходе заседания кабмина.
Отмечается, что в Рязанской области выделенные финансы из бюджета РФ на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей РФ. Это касается инвалидов, ветеранов боевых действий и перенесших радиационные катастрофы.
Добавляется, что льготники получат компенсацию на половину стоимости ЖКУ.