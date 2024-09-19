Свыше 120 новых контейнеров для сбора стекла установили в Подмосковье

В Подмосковье начали устанавливать новые контейнеры для сбора стекла. Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в округах региона появилось уже более ста таких объектов.

Контейнеры установили в Краснознаменске, Одинцово, Новой Трехгорке, в ряде СНТ, деревень и коттеджных поселков. Все они нанесены на карту, ознакомиться с которой можно на сайте проекта GLASSTEC.

Новые контейнеры — типа «колокол», зеленого цвета. Сейчас для их установки рассматриваются населенные пункты вблизи Звенигорода и Одинцово.