Свыше 13 тысяч приборов учета электроэнергии установили в Подмосковье с начала года

Свыше 13,3 тысячи приборов учета электроэнергии у потребителей установила компания «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев этого года.

Это на семьдесят два процента больше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнили в пресс-службе областного министерства энергетики.

Так, лидерами по числу установленных приборов учета электрической энергии стали семь городских округов. В тройку лидеров вошли Раменский, Люберцы и Воскресенск.

В Минэнерго Подмосковья напомнили, что замену электрических счетчиков «Мособлэнерго» проводит при истечении срока эксплуатации прибора, поломке или утрате. Также приборы учета устанавливаются при новом технологическом присоединении к сетям компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости информировать жителей региона о новом стандарте обслуживания газового оборудования.