Свыше 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье летом при помощи ручной уборки
Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Свыше шестнадцати тысяч дворов и общественных пространств очистили от мусора в Подмосковье с начала лета при помощи ручной уборки.
Наибольший объем работ выполнен в Сергиевом Посаде, Балашихе и в Химках, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ходе летней уборки специалисты коммунальной сферы убирают ветки, ухаживают за газонами и приводят в порядок контейнерные площадки.
Качество и своевременность выполнения работ проверяют инспекторы министерства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил привести в порядок инженерные сети в Московской области.