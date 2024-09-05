Свыше 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье летом при помощи ручной уборки

ЖКХ
пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

Свыше шестнадцати тысяч дворов и общественных пространств очистили от мусора в Подмосковье с начала лета при помощи ручной уборки.

Наибольший объем работ выполнен в Сергиевом Посаде, Балашихе и в Химках, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе летней уборки специалисты коммунальной сферы убирают ветки, ухаживают за газонами и приводят в порядок контейнерные площадки.

Качество и своевременность выполнения работ проверяют инспекторы министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил привести в порядок инженерные сети в Московской области.

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