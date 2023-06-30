Свыше 22 тысяч приборов учета электроэнергии заменили в Подмосковье с начала года

Более 22 тысяч интеллектуальных приборов учета заменили специалисты компании «Россети Московский регион» у потребителей в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

Как напомнил глава ведомства Александр Самарин, с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию учетов прибора в частных домах перешла от собственников к сетевым компаниям. Замена осуществляется в плановом порядке или по заявлению потребителей.

«Если у прибора учета истек срок эксплуатации или поверки, его заменят бесплатно в плановом порядке. По заявлению потребителя бесплатная замена возможна во всех случаях, отраженных в законе (№ 522-ФЗ. — прим. ред.)», — подчеркнул министр.

Умные приборы учета передают показания по потреблению электроэнергии в дистанционном формате. Также их установка помогает свести к минимуму потери электроэнергии.

Всего в текущем году в Московской области планируется установить около 64 тысяч таких приборов. Это на 60 процентов больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал на важность информирования жителей Подмосковья о новом стандарте обслуживания газового оборудования.