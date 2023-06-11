Свыше 740 млн рублей получат регионы РФ на модернизацию систем водоснабжения
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Свыше 740 млн рублей будет направлено кабмином в опережающем порядке субъектам РФ на модернизацию систем водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ в аккаунте соцсети.
Уточняется, что постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что финансирование будет направлено в Марий Эл, Мордовию, Туву, Пензенскую область и Хабаровский край.
Добавляется, что эти средства позволят регионам обновить системы водоснабжения заранее.