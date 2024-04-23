Свыше двух тысяч изоляторов заменят на юге Подмосковья до конца года

Свыше двух тысяч изоляторов и двадцать четыре опоры планируется заменить на южных территориях региона до конца этого года. Работы проведут специалисты предприятия «Россети Московский регион», сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Уже завершился ремонт на воздушной линии 35 кВ «Елизарово — Асаново» в городском округе Домодедово. В его рамках заменили пятьдесят семь изоляторов, установили четыре десятка птицезащитных устройств и восемьдесят гасителей вибрации.

В дальнейшем отремонтируют воздушные линии «Ляхово — Новодомодедово», «Михайловская — Пурлово 1 с отп.», «ТЭЦ-17-Лужники 2», «Ваулово — Лебедево с отп.», «Пущино — Таруса I цепь».