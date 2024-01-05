Температура в домах в солнечногорском микрорайоне Выстрел начала подниматься

В многоквартирных домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске начала подниматься температура, к утру в МКД будет тепло.

На место выехал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он пояснил, что местная котельная пока принадлежит министерству обороны. В скором времени ее планируют перевести на баланс муниципалитета и модернизировать.

«Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. <…> Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. Сделаем все возможное, чтобы жители почувствовали тепло», — подчеркнул министр.

Сегодня был запущен дополнительный котел КВГМ, а в семь часов вечера произведут дополнительный пуск еще одного котла, добавил Самарин.

Глава областного Минэнерго отметил, что ситуация с прерыванием электроэнергии в Подмосковье связана с устойчивыми морозами и перегрузками на сетях, поскольку многие люди выехали на новогодние каникулы за город.

В настоящее время правительство региона, «Мосолблэнерго» и компания «Россети» работают в усиленном режиме, чтобы оперативно восстанавливать прерывания электроэнергии. В Солнечногорске также работает горячая линия по вопросам теплоснабжения — 8-800-201-67-47.

Как отметил глава городского округа Константин Михальков, такие аномальные морозы — это всегда испытание для всей коммунальной инфраструктуры. Власти находятся на постоянной связи с жителями, в муниципалитете проводятся поквартирные обходы, по заявкам при необходимости доставляются обогреватели. Ряд объектов городского округа находится на особом контроле.