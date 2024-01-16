Температурный режим проверили в школах Каширы

Температурный режим был проверен в школах поселка Большое Руново и деревни Тарасково в Кашире. Проверку провели в рамках проекта «Единой России» «Новая школа».

Во время осмотра выяснилось, что в некоторых помещениях учреждений температурный режим не соответствует нормативам. В их числе — актовые и спортзалы, а также пищеблоки и столовые.

«На сегодняшний день мы подаем теплоноситель в социально значимые объекты выше на восемь градусов. Это раз. Во-вторых, проблемы выявлены, а значит, мы решим их», - отметил глава муниципалитета Михаил Шувалов.

В настоящее время ведется закупка всех необходимых материалов. Наладить температурный режим в школах планируется к концу недели.