Тепло без перебоев станет поступать к жителям Каширы-2 благодаря новому трубопроводу

В ближайшее время жители микрорайона Кашира-2 в одноименном городском округе станут получать тепло без перебоев. Для этого сейчас на Садовой улице рабочие прокладывают новый магистральный трубопровод. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава округа Михаил Шувалов.

Сейчас рабочие вовсю трудятся, чтобы как можно скорее проложить трубопровод в 600 мм диаметром. При этом люди в Кашире-2 продолжают получать тепло, так как работы не затрагивают ныне действующие сети.

«Таким образом решаем проблему подачи теплоносителя в дома жителей Каширы-2», — подчеркнул глава Михаил Шувалов.

Напомним, в декабре 2022 года был построен и запущен в эксплуатацию 10-ти километровый участок водовода от улицы Металлургов до деревни Аладьино. По завершении всех работ в 2024 году жители деревни будут обеспечены качественным холодным водоснабжением в полном объеме уже от нового источника. Кроме того, бесперебойным и качественным холодным водоснабжением также будут обеспечены более 40 тысяч человек, проживающих в микрорайонах Кашира-1, Кашира-2, Кашира-3.