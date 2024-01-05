Тепло в квартиры Подольска начали запускать поэтапно

В подмосковном Подольске запустили котел на котельной «КСПЦ», начата подача тепла в центральный тепловой пункт, а также поэтапно — в квартиры, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«Поэтапно запускаем тепло в квартиры. <…> Параллельно продолжаем оказывать необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления», — сказал он.

В ближайшее время в Подольске начнется выдача обогревателей и пледов. Заявку на получение данных вещей и на обследование батарей в квартирах можно оставить по номеру УК — 8-965-112-20-77.

Кроме того, на Октябрьской площади в Подольске начала работу полевая кухня. Там бесплатно можно получить горячую кашу и чай.

В ликвидации последствий отключения подачи тепла в городском округе задействованы все экстренные службы, подчеркнул глава Подольска.