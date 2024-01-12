Тепло вернется в дома Яхромы до конца дня

Подачу отопления и горячего водоснабжения в жилых домах Яхромы восстановят до конца дня, сообщили в Минэнерго Подмосковья. Ранее здесь без отопления остались 74 многоквартирных дома.

В ведомстве напомнили, что в подвальном помещении местной котельной произошла утечка на теплосети в Шлюзовом переулке, 6. Это привело к отключению отопления и ГВС в 74 домах, а также в пяти детсадах, школе и интернате.

Сейчас на объекте проводятся аварийно-восстановительные работы. Ремонтом занимаются специалисты МУП ДУ ЖКХ «Теплосервис».