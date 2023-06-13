Тюменцев призвали сохранять общественный порядок при режиме повышенной готовности

В Тюмени обмелела река Тура, в связи с чем недавно глава региона Александр Моор ввел режим повышенной готовности. Однако местные жители не поняли, что означает данная мера и для чего ее вводят. В пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона ответили на эти вопросы, Megatyumen.ru.

В ведомстве сообщили, что в случае введения режима повышенной готовности усиливается работа государственных организаций, а жителей ждут новые обязанности, при этом наступают некоторые ограничения в правах. Такая мера позволяет оперативно среагировать, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Кроме того, акцент был сделан на необходимости соблюдения общественного порядка. Жители Тюмени должны выполнять требования уполномоченных лиц, которые являются законными. Также в случае необходимости люди должны эвакуироваться после инструктажа с территории, где есть вероятность возникновения ЧС.

В обязанности граждан входит оказание первой помощи пострадавшим. Отмечается, что необходимо всегда иметь при себе паспорт и предъявить его по требованию уполномоченных должностных лиц.

В региональном департаменте ЖКХ сообщили, что ситуация с рекой Турой находится под контролем и ее можно спрогнозировать. Предпринимаются все необходимые действия, чтобы объекты жизнеобеспечения могли функционировать.